«Почему нам запрещают работать?». Современный художественный театр в Минске закрывается

Современный художественный театр в Минске закрывается. Фото: vk.com/cxt_minsk

Современный художественный театр (СХТ) в Минске 7 декабря сообщил о своем вынужденном закрытии. Как говорится в сообщении, опубликованном в паблике учреждения в Facebook, театр не может показывать спектакли без гастрольного удостоверения на каждый спектакль, утвержденного управлением культуры Мингорисполкома. А их театру не подписывают уже два месяца:

- Мы подавали пять раз на разрешения, но находится причина для отказа. В результате в ноябре мы показали один спектакль из семи заявленных. На декабрь ответа нет.

В сообщении отмечается, что СХТ уже 15 лет с момента своего открытия существует без государственной поддержки. Это негосударственный театр, он не финансируется никакими госструктурами.

- Все эти годы мы выживали только за счет своей деятельности, то есть за счет своих зрителей и купленных ими билетов. На время наша деятельность прекращается по независящим от нас причинам. Мы надеемся, что найдутся здравомыслящие люди, которые смогут объяснить, за что и почему нам запрещают работать. Скоро ли мы вернемся и когда начнем показывать спектакли? Вопрос остается открытым, - сказано в заявлении театра. Там констатируют, что для театра «наступают непростые времена».

В учреждении обратились к зрителям с просьбой по возможности не возвращать билеты на отмененные спектакли. Они будут действительны еще на протяжении года - до декабря-2021 года, заявили в театре.

Напомним, в сентябре СХТ объявлял о забастовке в знак протеста против задержания телеведущего Дениса Дудинского. Он был одним из актеров театра, реализовывал с СХТ совместные проекты.