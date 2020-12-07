Офис Тихановской представил концепцию новых выборов

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Фото: Telegram Светланы Тихановской

Команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской разработала десять принципов новых выборов в республике. Концепция опубликована на сайте Тихановской.

При разработке документа учитывались советы белорусских экспертов с международным опытом наблюдения за выборами.

По белорусским законам досрочные выборы возможны при условии добровольной отставки президента, освобождения или смещения его с должности парламентом. В нынешних реалиях, как отмечается на сайте Тихановской, подготовка к новым выборам может занять от 45 до 60 дней.

Концепция новых выборов, по версии команды экс-кандидата в президенты, включает десять пунктов.

К примеру, предлагается дать наблюдателям доступ ко всем этапам выборов: от выдвижения членов избирательных комиссий до подсчета голосов.

Также команда Тихановской считает, что комиссии должны вместо недостоверных подписей искать действительные.

Кроме того, в концепции есть идея проверять подписи публично, а также сократить досрочное голосование.

Полный список принципов новых выборов можно посмотреть на сайте экс-кандидата в президенты. Кроме самой концепции, там можно найти объяснения определенных моментов.

– Офис Светланы Тихановской убежден, что внесение этих правил в положения и инструкции нового ЦИК позволит провести честные и свободные выборы президента Беларуси, – отмечается в концепции.

Ранее Тихановская заявила, что готова руководить Беларусью 45 дней, а также рассказала, что думает о расформировании МВД.

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Бывшая кандидат в президенты рассказала, что концепция проведения новых выборов, а также проект возможной конституционной реформы уже разработаны ее командой (подробности).

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