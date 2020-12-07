Офис Тихановской представил концепцию новых выборов

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Фото: Telegram Светланы Тихановской
Команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской разработала десять принципов новых выборов в республике. Концепция опубликована на сайте Тихановской.
При разработке документа учитывались советы белорусских экспертов с международным опытом наблюдения за выборами.
По белорусским законам досрочные выборы возможны при условии добровольной отставки президента, освобождения или смещения его с должности парламентом. В нынешних реалиях, как отмечается на сайте Тихановской, подготовка к новым выборам может занять от 45 до 60 дней.
Концепция новых выборов, по версии команды экс-кандидата в президенты, включает десять пунктов.
К примеру, предлагается дать наблюдателям доступ ко всем этапам выборов: от выдвижения членов избирательных комиссий до подсчета голосов.
Также команда Тихановской считает, что комиссии должны вместо недостоверных подписей искать действительные.
Кроме того, в концепции есть идея проверять подписи публично, а также сократить досрочное голосование.
Полный список принципов новых выборов можно посмотреть на сайте экс-кандидата в президенты. Кроме самой концепции, там можно найти объяснения определенных моментов.
– Офис Светланы Тихановской убежден, что внесение этих правил в положения и инструкции нового ЦИК позволит провести честные и свободные выборы президента Беларуси, – отмечается в концепции.
Ранее Тихановская заявила, что готова руководить Беларусью 45 дней, а также рассказала, что думает о расформировании МВД.
Читайте также:
Светлана Тихановская вновь заявила, что готова возглавить Беларусь в «переходный период»
Бывшая кандидат в президенты рассказала, что концепция проведения новых выборов, а также проект возможной конституционной реформы уже разработаны ее командой (подробности).
«Изменилась тональность»: экс-дипломат Котов рассказал об общении представителя Кремля с белорусской оппозицией
Разговор состоялся не так давно в ООН. А еще стали звучать тезисы о недопустимости применения силы к демонстрантам (подробности).
В МИД Германии назвали условие для расширения санкций против сторонников Лукашенко
"Нас всех объединяет то, что мы хотим помочь этой новой Беларуси прорваться", – сказал глава немецкого МИД Хайко Маас (подробности).