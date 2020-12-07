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Задержанный во второй раз белорусский поэт получил 15 суток

Еще двоих деятелей культуры отправили за решетку после воскресных протестов
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
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Задержанный во второй раз белорусский поэт получил 15 суток. Фото: t.me/by_culture

Задержанный во второй раз белорусский поэт получил 15 суток. Фото: t.me/by_culture

Поэт и музыкант Владимир (Владь) Ленкевич 7 декабря получил 15 суток ареста. 33-летнего мужчину задержали 6 декабря во время воскресных акций протеста. В суде Октябрьского района рассматривали сразу два протокола на музыканта: за участие в несанкционированной акции и за неподчинение сотрудникам милиции.

Признал ли Владимир свою вину, при каких обстоятельствах его задержали, пока не уточняется. В сентябре музыканта уже задерживали во время уличных протестов и судили. За акцию в поддержку Марии Колесниковой ему давали шесть суток ареста, сообщает в Телеграм @by_culture.

Еще двоих деятелей культуры отправили за решетку после воскресных протестов. На 10 суток осужден лидер группы Cross B Band Сергей Смирнов. Также скрипачка Валерия Граблюк получила 13 суток за участие в воскресном марше.

Напомним, всего 6 декабря милиция задержала на протестах и доставила в изолятор более 300 человек >