Главе НОК Александру Лукашенко запретили участвовать в мероприятих Олимпийских игр. А что со спортсменами?

Александр Лукашенко и Томас Бах знакомы лично. Фото: БелТА.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил 7 декабря, что Александру Лукашенко запрещено участие в Олимпийских играх и других мероприятиях Международного олимпийского комитета.

В информации уточняется, что члены исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси временно отстранены от участия в мероприятиях МОК. В список попал не только глава НОК Александр Лукашенко, но также его сын Виктор Лукашенко - как первый вице-президент НОК Беларуси, сообщает tass.ru.

Кроме того, приостанавливаются все финансовые выплаты в НОК Беларуси, за исключением тех выплат, которые связаны с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм и их участием в них, заявил Бах на пресс-конференции. Это решение объясняют тем, что НОК Беларуси не защитил спортсменов от «политического преследования».

Интересно, что Александр Лукашенко и Томас Бах знакомы лично. Накануне открытия вторых Европейских игр, которые проходили в Минске летом прошлого года, Лукашенко принимал Баха во Дворце Независимости. Президент Беларуси и президент Международного олимпийского комитета тогда обменивались комплиментами.

- Беларусь немного похожа на отдельные области Германии по своему климатическому ландшафту, — говорил тогда Лукашенко. Но есть действительно Богом данные святые места с точки зрения природы. У нас, как вы знаете, Беларусь не перенаселена. Хотя по площади мы где-то треть объединенной Германии занимаем. Но десять миллионов населения плюс три миллиона туристов — это очень мало. Поэтому с одной стороны это плохо, что населения очень мало. С другой стороны хорошо, что страна не перенаселена. Очень много свободного пространства, вы, наверное, это по Минску почувствовали.

- Я был очень впечатлен экспозицией, которую увидел на первом этаже (речь о выставленной во Дворце Независимости коллекции «Спорт XXI века в скульптуре». — прим. ред.). Кроме того, для меня этот визит знаменателен. Дело в том, что мой первый визит состоялся пятьдесят лет назад. Я приехал в Минске молодым спортсменом.

Виктор Лукашенко и Томас Бах. Фото: пресс-служба НОК Беларуси.

Томас Бах тогда же вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль Международного олимпийского комитета, выпущенная к 125-летию организации.

После встречи с Лукашенко Бах побывал на соревнованиях по бадминтону, спортивной гимнастике, греко-римской борьбе и карате, а также был на церемонии закрытия Европейских игр.

- Для всего белорусского народа – это повод для гордости, - говорил тогда Бах. - Кроме того, я уже слышал очень хорошие отзывы об организации Европейских игр в Минске.

Томас Бах вручает Александру Лукашенко медаль. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

А январе этого года Томас Бах встречался с вице-президентом НОК Беларуси Виктором Лукашенко – дело было в швейцарской Лозанне. До этого они виделись в Польше в рамках 48-ой Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Томас Бах тогда отметил, что вновь рад видеть белорусскую делегацию, и всячески нахваливал развитие спорта в Беларуси:

- Беларусь много внимания уделяет спорту. Вы провели в прошлом году один из самых масштабных спортивных форумов – II Европейские игры. Лично присутствовал на некоторых спортивных мероприятиях и торжественной церемонии закрытия. Белорусская сторона блестяще справилась с проведением Игр. Уверен, и III зимние юношеские Олимпийские игры подарят юным белорусам много положительных эмоций», – отметил он.