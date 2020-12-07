В Минске на «зебре» 18-летний водитель BMW сбил троих подростков Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вечером 7 декабря на улице Центральной в Минске водитель BMW не уступил дорогу троим 17-летним пешеходам. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростков сбил практически их ровесник - за рулем легковушки был 18-летний водитель. Судя по всему, права он получил буквально в этом году.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Медицинская помощь потребовалась лишь одному пешеходу, у которого диагностировали ушиб. На месте ДПТ работали сотрудники отделения ГАИ Заводского РУВД Минска. Проводится проверка, сообщает в Телеграм официальный канал УГАИ УВД Мингорисполкома со ссылкой на предварительную информацию старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД столицы.

- При подъезде к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость движения транспортного средства вплоть до его полной остановки, чтобы уступить дорогу пешеходам, - напомнили в Госавтоинспекции.