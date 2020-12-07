Бельгия, Чехия,.. Стали известны соперники Беларуси на чемпионате мира по футболу

Стали известны соперники Беларуси на чемпионате мира по футболу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

7 декабря стали известны результаты жеребьевки европейского отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года, финальная часть которого пройдет 21 ноября - 18 декабря 2022 года в Катаре. Жеребьевка состоялась в швейцарском Цюрихе.

Сборная Беларуси оказалась в квалификационной группе Е вместе с достаточно сильными соперниками. Это команды Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии. Напомним, еще ни разу Беларусь не преодолевала отборочный этап ЧМ по футболу. А с эстонцами белорусы играли в прошлом году при отборе на Чемпионат Европы. Тогда домашний матч завершился ничьей.

Россия попала в группу H вместе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой (напомним, в четвертьфинале ЧМ по футболу-2018 Россия проиграла Хорватии).

Украина очутилась в группе D рядом с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной Казахстаном.

Составы остальных групп:

А - Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

В - Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

С - Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

F - Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

G - Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

I - Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

J - Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.