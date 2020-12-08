Фотофакт. В Гродно торжественно зажгли главную ёлку - Дед Мороз на открытии приятно удивил

В Гродно включили праздничную иллюминацию. Фото: БелТА.

О том, что вечером в понедельник, 7 декабря, в Гродно на улице Советской включили праздничную иллюминацию и «зажгли» главную ёлку областного центра, пишет БелТА.

На открытии главной городской ёлки устроили красочной шоу, с Дедом Морозом, Снегурочкой, другими праздничными персонажами. Гродненская иллюминация вышла действительно красочной, ёлка горит разными огнями, и в какой-то момент даже окрашивается в красно-зеленые полосы. На фото гродненский Дед Мороз в красно-белом наряде даже запускал дрона - праздник приходит самый что ни на есть современный!

Дед Мороз в классическом красно-белом костюме запускал в Гродно дрона. Фото: БелТА.

Однако в этот день зажгли огни не только в Гродно, но во всем регионе. Главные ёлки, фотозоны, подсветки и иллюминации включили в других райцентрах, крупных городах и поселках Гродненщины.

Зажглись огни на площадях Берестовицы, Волковыска, Вороново, Дятлово, Зельвы, Ивья, Корелич, Лиды, Мостов, Новогрудка, Ошмян, Островца, Сморгони, Свислочи, Слонима, Скиделя, Щучина, пишет местный ресурс «Гродзенская праўда».

Главная гродненская ёлка меняет цвет подсветки. Фото: БелТА.

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