Белорусские врачи спасли малыша с огромной опухолью, которая проросла во все органы

У маленького пациента была огромная опухоль в брюшной полости, которая прорастала во все органы, в том числе и в одну из почек. Фото: pixabay.com.

В Минске 7 декабря прошел VI Конгресс Ассоциации нефрологов новых независимых государств, посвященный 50-летнему юбилею трансплантации почки в Беларуси, проинформировало БелТА. В медицинском форуме принял участие и директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Известный медик рассказал об успешной операции, которую белорусские врачи сделали маленькому пациенту.

- На прошлой неделе (в начале декабря - Ред.) мы выписали из нашей клиники маленького пациента, у которого была огромная опухоль. Она находилась в брюшной полости и прорастала во все органы, в том числе и в одну из почек. Мы сумели эту опухоль удалить, затем удалить почку, а потом вернуть малышу почку назад, - рассказал подробности операции глава НПЦ.

По словам Олега Руммо, такие уникальные операции, освоение новейших технологий, выполнение новых операций стало возможным в республике благодаря обмену опытом с ведущими специалистами со всего мира. Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, такие контакты сохранились и продолжаются, в том числе и онлайн.

- На конгресс в Минске прибыли специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Грузии, где программы трансплантации были начаты с участием белорусских коллег. Это своеобразный показатель высочайшего уровня работы нашего центра, - подчеркнул Руммо.

Еще в минском форуме, в том числе в онлайн-формате, участвовали ведущие специалисты медобласти из США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Литвы, России, Украины и других государств.

Глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич в свою очередь добавил, что с белорусские врачи стали пионерами оказания трансплантационной помощи в Казахстане и Кыргызстане. Первые операции в формате мастер-классов проходили в 2012 - 2013 годах в Астане и Бишкеке, с того времени проведено уже более 50 пересадок почки детям и взрослым.

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