В Беларуси завершили республиканскую проверку служб такси - более 80% работают с нарушениями. Что с ними будет?

Таксисты-нарушители не проходили ТО, медосмотр перед выходом на рабочую смену, и не проверяли каждый раз техническое состояние машин. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций завершила масштабную проверку служб такси по всей республике, сообщили БелТА в пресс-службе ведомства. Итог не самый обнадеживающий - свыше 80 процентов проверенных такси работали с нарушениями.

- Велась усиленная работа во все регионах Беларуси. В течение месяца специалисты осмотрели свыше 1,8 тысячи машин и нашли 1480 различных нарушений. Таксистам и предприятиям было по фактам выдано более 400 требований и предписаний, по которым они обязаны за ограниченны срок устранить выявленные нарушения. Продолжить свою деятельность каждый перевозчик сможет только после исправления ситуации и повторной проверки, - прокомментировали в Минтрансе.

Какие нарушения в работе такси находили инспекторы?

Главным образом, массовая проверка была связана с выявлением нарушений требований безопасности. Инспекторы обнаружили, что некоторые такси ездят без техосмотра, водители не проходят медосмотр перед выездом на смену, да и техсостояние не всех машины проверяется перед рейсом. Некоторые таксисты пытались скрываться от проверок, но ни у одного это не получилось, сказали в Транспортной инспекции.

- Среди выявленных антирекордов был эпизод в Гродненском районе. У одного таксиста - сразу 15 нарушений. Среди них не выполненные требования по внешнему и внутреннему оформлению такси, отсутствие таксометра, авто без ТО, проблемы с документами, отсутствовал договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром. Данный водитель занимался незаконным предпринимательством. Материалы были направлены в налоговую инспекцию, - уточнили в пресс-службе.

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