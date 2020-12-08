В ВОЗ ответили, будет ли вакцинация от коронавируса обязательной?

В ВОЗ считают, что лучший вариант - добровольная вакцинация от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, что на данный момент ВОЗ не видит необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной, сообщило ТАСС со слов представителя организации.

Так по словам Кейт О'Брайен, руководителя департамента иммунизации ВОЗ, на данном этапе лучшим вариантом будет массовое информирование население, осведомление людей о преимуществах получения вакцины. Необходимо, чтобы люди добровольно принимали участие в вакцинации от коронавируса.

- Не думаю, что нам следует (Прим.: двигаться) по пути обязательной вакцинации, - подчеркнула О'Брайен.

Такое заявление руководителя департамента иммунизации получило поддержку другого представителя организации - директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

- Реальность кроется в том, что вакцина - это то, что нужно людям. Однако развертывание вакцинации должно производиться аккуратно и осторожно, пояснил он.

И добавил, что на данный момент стоит привлекать людей, заверять в необходимости вакцинации. Отдать предпочтению информированию населения о преимуществах вакцинации, чтобы «прививки от ковида» люди получали добровольно.

- Мы должны убеждать людей, вести диалог по этому вопросу. При складывающихся определенных обстоятельствах, которые уже есть, некоторые правительства могут потребовать от граждан обязательной вакцинации. Но лучше этого избежать, - заметил Райан.

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