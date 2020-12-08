Лукашенко выделил 116 тысяч рублей на поддержку талантливой молодежи Беларуси

Президентский фонд поощрил финансово победителей международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что Александром Лукашенко было подписано распоряжение о финансовой поддержке талантливой молодежи, сообщило БелТА.
Документ утвердил решение совета спецфонда Президента. На поддержку талантливой молодежи Беларуси будет выделено свыше 116 тысяч белорусских рублей.
Финансовую поддержку получат 206 молодых людей, а также 19 творческих художественных коллективов. Фонд отметил данными поощрениями победителей международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.
- Это распоряжение свидетельствует о государственном внимании к созданию условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи республики, стимулированию творческой активности, профессионального роста и становления, - говорится в сообщении информагентства.
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