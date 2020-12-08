В Минске пропал 16-летний парень из Брестской области. Посмотрите фото, вдруг вы его видели

В Минске пропал 16-летний Федор Вишневский. Фото: МВД.

О том, что в розыск объявлен 16-летний житель Брестчины Федор Федорович Вишневский, сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-аккаунте «Разыскивает милиция».

Известно, что в понедельник, 7 декабря, юноша самостоятельно ушел из детского приемника-распределителя в Минске. На данный момент неизвестно, где он находится.

- На вид пропавшему брестчанину около 16 - 17 лет. Он высокого роста, примерно 170 - 175 сантиметров, худощавый, с русыми волосами и голубыми глазами. Ушел из приемника в синей байке и черных спортивных штанах, - сообщили приметы пропавшего парня в милиции.

Если вы знаете, где находится парень, изображенный на фото, позвоните по номеру «102» или сообщите в Московское РУВД столицы.

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