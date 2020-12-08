Лукашенко продолжает инспектировать больницы: сегодня он в Столбцах

Лукашенко прилетел в Столбцы на вертолете. Фото: телеграм "Пул Первого".

О том, что во вторник, 8 декабря, Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Столбцах, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

Поездка в регион - продолжение серии поездок по медучреждением страны. Первой Лукашенко посетил 6-ую клиническую больницу Минска, затем он летал в Витебск, посещая областной роддом, третье медучреждение - ЦРБ в Столбцах. Сюда он так же прилетел на вертолете.

В своих поездках Александр Лукашенко проверяет лечение граждан на местах и инспектирует лечение коронавирусных больных. Обычно он общается не только с чиновниками и врачами на местах, но заходит в палаты к пациентам.

На примере райбольницы в Столбцах Лукашенко собирается ознакомиться с оказанием помощи больным коронавирусом на районном уровне, уточнило БелТА.

В Столбцовской больнице 339 больничных коек, здесь работают 803 человека, в том числе 130 врачей и 327 человек средний медицинский персонал. С апреля 2020-го года в ЦРБ организован «ковидный» госпиталь на 143 койко-место, есть 105 точек подвода кислорода и 10 аппаратов ИВЛ.

- Лечение больных коронавирусом в районах проводится по таким же стандартам, как и в столице или областных центрах. Но при необходимости тяжелых пациентов переводят в медучреждения более высокого уровня, - пояснял Дмитрий Пиневич, глава Минздрава.

По такому же принципу работает и больница в Столбцах. На прошлой неделе из медучреждения в больницу областного уровня был переведен один тяжелобольной пациент.

- Сейчас в Столбцовской ЦРБ находится гораздо больше больных коронавирусом, чем при первой волне. Однако все равно здесь задействованы далеко не все ресурсы. В больнице продолжает оказываться плановая помощь, - прокомментировал Пиневич.

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