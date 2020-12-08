Суд приговорил 70-летнего брестчанина к 5 годам колонии за нападение на гаишника

Пенсионер стрелял из самодельного пиротехнического изделия. Фото: СК.

О том, что Брестская областная прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовное делу о применении насилия к правоохранителю, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в официальном телеграм-канале.

Известно, что 27 июля 2020-го года 70-летний брестчанин пришел на прием к начальнику межрайотдела Госавтоинспекции области и несколько раз выстрелил в сотрудника ОВД из «самопала».

- Мужчина принес с собой самодельное пиротехническое изделии. И находясь в кабинете начальника ГАИ, выстрелил в правоохранителя несколько раз, - пояснили в пресс-службе.

В заключении пожилой брестчанин пройдет принудительное лечение. Фото: СК.

Пенсионер стрелял в гаишника из мести, за наложенное на него в 2019-ом году административное взыскание.

Суд призвал мужчину виновным и приговорил к 5 годам заключения в исправительной колонии общего режима.

- Кроме того, к осужденному по статье 106 УК Беларуси будут применены принудительные меры безопасности и лечения, как к лицу, совершившему преступление в состоянии уменьшенной вменяемости, - уточнили в Генпрокуратуре.

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