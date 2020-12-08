Без тепла и воды в Слуцке остались 45 домов, 3 детсада и 2 гимназии, родильное отделение и дом ребенка

Около 10 часов потребовалось на восстановление теплоснабжения в Слуцке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, что в райцентре на Минщине из-за аварии на теплотрассе без воды и отопления остались около полусотни жилых домов и пять учреждений образования, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Авария произошла 7 декабря в Слуцке. Без горячей воды и тепла оставались 45 домов, три детских садика и две гимназии, а также несколько учреждений здравоохранения - родильное отделение ЦРБ и Слуцкий дом ребенка.

- Информация об аварии поступила в МЧС около 14.05. Очевидцы рассказали, что произошел прорыв трубопровода теплотрассы на улице Комсомольская вблизи третьего дома. Диаметр прорыва составлял около 500 миллиметров, - уточнили в пресс-службе.

Около 10 часов потребовалось спасателям и коммунальщикам на ликвидацию прорыва и полное восстановление теплоснабжения. Около 24.00 7 декабря тепло и горячая вода вернулись в дома и больницы Слуцка: подача тепло- и водоснабжения была возобновлена.

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