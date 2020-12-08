Мужчина в Каменецком районе заглянул в свой колодец и увидел там труп соседа

Мужчина приехал на дачный участок и нашел в колодце труп соседа.Фото: Следственный комитет.

58-летнего жителя Каменецкого района нашли мертвым утром 7 декабря. Тело мужчины обнаружил сосед, когда на своем дачном участке подошел к колодцу.

- Мужчина приехал на дачу, увидел пустое ведро рядом с колодцем, а внутри колодца обнаружил тело соседа, - рассказали в Следственном комитете.

Погибший мужчина регулярно пользовался соседским колодцем с разрешения хозяина участка. Примерно за сутки до трагедии односельчане видели его нетрезвым.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, установлено, что следов насилия на теле погибшего мужчины нет.

По факту гибели человека проводится проверка, назначены экспертизы.

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