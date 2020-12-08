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Группа «Танцы Минус» посвятила песню погибшему во «Дворе перемен» Роману Бондаренко

Автором слов и музыки стал бессменный лидер группы Вячеслав Петкун
Григорий ГРИБОВ
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Группа «Танцы Минус» посвятила песню погибшему во «Дворе перемен» Роману Бондаренко.

Группа «Танцы Минус» посвятила песню погибшему во «Дворе перемен» Роману Бондаренко.

Известная российская рок-группа «Танцы Минус» выпустила новый клип на песню «За шагом шаг». Песня, очевидно, посвящена протестам в Беларуси, а точнее - погибшему во «Дворе перемен» Роману Бондаренко.

«Он просто встал и просто вышел

Он просто вышел и пошел

Под минский дождь, по минским крышам

По минским крышам шел и шел»

Эти строки поет бессменный лидер группы Вячеслав Петкун, который является автором музыки и слов. Режиссером клипа выступил Андрей Новоселов, который ранее снял для группы ставшие уже легендарными клипы «10 капель», «Город» и «Диктофоны». Оператором выступил Константин Шорин, а монтаж сделал Сергей Гарькавый.

Напомним, группа «Танцы Минус» была основана ленинградцем Вячеславом Петкуном в 1992 году. Но известной группа стала в 1999 году после выхода песни «Город». Далее - успешные выступления по всей стране. В 2000 году группа написала саундтрек к фильму Игоря Каленова «Выход». Группа является постоянным участником рок-фестивалей. Всего у группы пять студийных альбомов.

Напомним, Роман Бондаренко попал в больницу после инцидента в знаменитом дворе на Червякова. По версии очевидцев, на него с кулаками напали неизвестные в масках, которые срезали бело-красно-белые ленточки на заборе. После этого Романа увезли в микроавтобусе. Позже оказалось, что он в больнице в крайне тяжелом состоянии. Соседи рассказывают о Романе, что он художник. Служил в спецназе в войсковой части 3214. Работает директором в магазине «Остров чистоты и вкуса» в Минске. Живет недалеко от «Площади перемен» - его хорошо знают жители близлежащих многоэтажек.

По версии МВД, драка во дворе развязалась из-за того, что «неравнодушные граждане пытались восстановить порядок». Меньше чем через сутки после инцидента Роман умер. Уголовное дело по факту его смерти не возбуждено до сих пор.

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