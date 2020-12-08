В Столбцах Лукашенко зашел в «ковидную» реанимацию: врачи в СИЗ и со щитками, он только в респираторе

Лукашенко в Столбцовской ЦРБ. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что во вторник, 8 декабря, Александр Лукашенко посещает Центральную райбольницу в Столбцах - он инспектирует сферу здравоохранение и лечение от коронавируса в регионах.

Разговаривая с главврачом ЦРБ Светланой Глебко, Лукашенко сделал вывод о возможном выходе на плато в период второй волны коронавируса, передает БелТА. Доктор рассказала ему о том, что с начала первой волны «ковида» в райбольнице уже выздоровели и были выписаны 1 тысяча 252 пациента, из них с пневмонией - 814 человек.

На начало декабря в Столбцовскую ЦРБ госпитализирован 121 человек с выявленным коронавирусом.

- За последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась. Если в ноябре регистрировалось 20 пациентов ежесуточно, то последние дни - по 12 человек, - подытожила главврач Глебко.

Такая статистика позволила Александру Лукашенко оценить возможность выхода на плато по заболеваемости «ковидом» по всей Беларуси:

- Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение, - предположил он.

Главврач райбольницы рассказал, что в ноябре в Столбцах регистрировалось по 20 заболевших ковидом, сейчас - по 12. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Продолжая разговор с руководителем райбольницы, Лукашенко заметил, что в Беларуси подготовка медкадров будет совершаться с акцентом на целевую подготовку, причем с добором на целевые места при необходимости. Также особенное внимание будет уделено развитию межрайбольниц. Например, только в Минской области есть четыре межрайонные больницы: Борисовская, Молодечненская, Солигорская и Слуцкая.

- Мы хотим подтягивать уровень районных медучреждений. Многие операции с научно-практических центров Минска и из областных больниц перенести в межрайонные больницы, - объяснил Лукашенко.

Но в больнице Александр Лукашенко уже традиционно не только общалась с медперсоналом, но проинспектировал пациентов. В Столбцах Лукашенко вошел в ковидную реанимацию, видео из палаты опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Пообщаться с тяжелыми пациентами он, конечно, не смог, но врачи рассказали ему, как оказывается медицинская помощь пациентам на ИВЛ. В кадрах видео - больничная палата, пациент, подключенный к ИВЛ, который лежит на животе, Лукашенко спрашивает об уровне сатурации у него. При этом в ковидную реанимацию из защитных средств Александр Лукашенко надел маску-респиратор и перчатки, врачи - в полном обмундировании: защитных костюмах, масках, перчатках и со щитками на лицах.

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