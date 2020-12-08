Не выставил аварийный знак: под Пуховичами грузовиr сбил мужчину, чинившего авто на трассе

Водитель начал чинить свою машину, но не обезопасил себя на трассе. Фотоиллюстрация: УВД Минского облисполкома.

О серьезном ДТП с пострадавшим, которое произошло на территории Пуховичского района в понедельник, 7 декабря, проинформировали БелТА в пресс-службе УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария случилась в темное время суток в агрогородке Дукора. Около 07.55 часов водитель грузовика не заметил авто на проезжей части и совершил столкновение.

- У водителя «Пежо 406» авто сломалось прямо во время движения по улице Смиловичской. Автовладелец остановился на проезжей части и, не выставляя знак аварийной остановки, стал ремонтировать машину. В этот момент по улице проезжал 24-летний водитель грузового «Мерседес-Бенц» - наезда избежать не удалось, - пояснили в пресс-службе.

В аварии серьезно пострадал 45-летний водитель легковушки, его госпитализировали. По факту ДТП ГАИ и следователи проводят проверку.

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