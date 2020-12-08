Лукашенко: Я думаю, что надо сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 8 декабря, с рабочей поездкой находится в Столбцах. Он посетил Столбцовскую центральную районную больницу. На встрече с врачами Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Об этом сообщили в БелТА.

- Я думаю, что надо сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. И не знаю, поддержите вы меня в этом или нет. Но должен быть такой орган, который бы мог контролировать все главные направления развития нашей страны, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что повестка Всебелорусского народного собрания уже окончательно будет сформирована после рождественских праздников. По словам Лукашенко, само мероприятие состоится в конце январе – начале февраля 2021 года.

- Нужно избирать делегатом на пятилетний срок. И хочу сказать, что их роль будет значительно выше. Просто если растворить полномочия президента, то будет же полный бардак. А мы уже его пережили в начале 90-х. Нам нужен орган, который бы всех мог стабилизировать. Я повторяю, что являюсь сторонником того, чтобы вы все решали. Народ все должен решать, - подчеркнул Лукашенко.

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