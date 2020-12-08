Лукашенко ответил МОК: Я 25 лет не принимал участие в их мероприятиях, переживу и дальше

Лукашенко ответил на заявление МОК. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 8 декабря, посещает с рабочей поездкой Столбцы. Он посетил Столбцовскую центральную районную больницу, а после – встретился с ее коллективом. Во время общения, Лукашенко ответил на вчерашнее заявление МОК. Его слова были опубликованы в телеграм-канале «Пул Первого».

- Думаю, что надо в суд нам обратиться. Пусть Томас Бах и его банда расскажут, в чем моя вина? Что я страну защищаю свою? Хочу сразу сказать, что участие в мероприятиях МОК я не принимал 25 лет. И дальше переживу это. Ладно я. Зачем же детей трогать? Мне хочется узнать: вы что, собрали страны и приняли данное решение о санкциях? – заявил Лукашенко.

И добавил, что справедливости в мире нет.

- В мире нет справедливости. Вот как только ты выстаиваешь справедливую политику, то будешь врагом.

Лукашенко напомнил и о решении Международного олимпийского комитета о временном отстранении Паралимпийского комитета РФ от участия в Паралимпиаде в Бразилии, которое было принято в 2016 году.

- Вы же помните, они же уже когда-то против России пошли по всем фронтам. Американцы «фас» кинули, а они и поперли. Мы сейчас будем смотреть, поддержит ли нас Россия, - добавил Лукашенко.

Интересна фраза Лукашенко «Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше». Можно сделать вывод, что президент говорит о том, что не ездил на Олимпиады последние 25 лет. На самом деле это не так. Александр Лукашенко был на зимней олимпиаде в Сочи, в 2010 году с сыном Николаем от летал на Олимпиаду в Пекин, а в 1998 Лукашенко неожиданно для всех появился на хоккейном матче в Ногано.

Напомним, что в понедельник, 7 декабря, стало известно о том, что Александр Лукашенко и его сын Виктор были временно отстранены от участия в мероприятиях МОК. Это касается и Олимпийских игр.

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