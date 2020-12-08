Глава Международной федерации хоккея отложил визит в Минск из-за положительного теста на коронавирус

Глава Международной федерации хоккея должен был прилететь в Минск и встретиться с Лукашенко, но отложил визит из-за положительного теста на COVID-19. Фото: ТАСС

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель отложил визит в Минск из-за положительного теста на коронавирус. Вместе с президентом IIHF должен был прилететь и генеральный секретарь Хорст Лихтнер. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад со ссылкой на пресс-службу международной федерации хоккея.

В Минске Рене Фазель планировал встретиться с Александром Лукашенко, чтобы обсудить проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году и ситуацию вокруг главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

- Президент международной федерации хоккея Рене Фазель, а также генеральный секретарь Хорст Лихтнер на данный момент находятся в изоляции. У них положительный тест на коронавирус, - написано в сообщении.

Фазель добавил, что ближайшие десять дней он проведет в изоляции дома, а встреча с Лукашенко отложена до дальнейшего уведомления.

Напомним, что 7 декабря, стало известно о том, что Александр Лукашенко и его сын Виктор были временно отстранены от участия в мероприятиях МОК. Это касается и Олимпийских игр.

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