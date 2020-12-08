Лукашенко - врачам: Мы будем оснащать районные больницы. Главное, чтобы вы в Польшу не сбежали

Лукашенко заявил, что намерен оснастить необходимым оборудованием районные больницы. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 8 декабря посетил с рабочей поездкой Столбцовскую центральную районную больницу. Он встретился с коллективом и пообещал, что необходимым оборудованием будут оснащены районные больницы. Об этом сообщает БелТА.

- Уже во многих больницах был проведен ремонт. Но должен сказать, что у нас почти все на приличном уровне. Но, может, еще где-то пару районных больниц осталось. Обещаю, что за пятилетку приведем и их в порядок, доведем до ума. Главное - оснастить их оборудованием необходимым… Будем оснащать вас. Главное, чтобы вы в Польшу не сбежали, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что из-за доплат врачам, который работают с ковидными пациентами, средний уровень зарплат уже достиг размера, запланированного на конец пятилетки. И этот уровень, по словам Лукашенко, необходимо сохранить и к концу пандемии коронавируса.

Напоним, что 8 декабря при посещении Столбцовской центральной районной больницы Лукашенко заявил, что надеется на то, что Беларуси уже удалось выйти на плато по коронавирусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о белорусских врачах для Польши: Помочь готовы, но шпынять нас не надо - мы не рабы!

По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова помочь Польше в лечение коронавирусных больных. (подробности)

Лукашенко - белорусским врачам: Уехал в Польшу - назад не вернешься.

Александр Лукашенко ответил на инициативу Польши пригласить к себе врачей из нашей страны. Там сражаются с коронавирусом. (подробности)