Пожар на улице Свердлова в Минске: спасатели эвакуировали жильцов

Пожар вспыхнул в доме на улице Свердлова в Минске. Фото: МЧС
Жильцов дома по улице Свердлова в Минске пришлось эвакуировать из-за пожара. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Минского городского управления МЧС.
- Спасатели работают на ул. Свердлова, 26. Из подвала идет дым сильной концентрации, - сказано в сообщении.
Также опубликованы фото с места ЧП. На кадрах видно задымление в подвале и подъезде.
- В подвале происходило загорание, площадь составила около 4 кв. м. Работниками МЧС эвакуировано десять человек. Никто не пострадал, - уточнили в МЧС.
В настоящее время пожарные работают над устранением дыма.
Недавно пожары в Миорском и Браславском районах унесли жизни двух человек. Первый случился в агрогородке Турково Миорского района: около 7 вечера в МЧС поступил сигнал о пожаре дома по улице Молодежной. В доме был обнаружен труп мужчины.
Еще одно возгорание произошло в квартире по улице Горького в горпоселке Видзы Браславского района. Там спасатели нашли обгоревшее тело хозяйки.
Читайте также:
На участке Дмитрия Шакуты под Минском произошел пожар
Об этом сообщают очевидцы, которые говорят, что горел не дом, а хозпостройки (подробности).
«Сгорело все и наша кошка»: Жена минского врача-анестезиолога, которого ждет суд за акцию солидарности, рассказала о еще одном несчастье
Квартира медика сгорела со всем имуществом во вторник, 3 ноября (подробности).