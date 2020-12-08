Пожар на улице Свердлова в Минске: спасатели эвакуировали жильцов

Пожар вспыхнул в доме на улице Свердлова в Минске. Фото: МЧС

Жильцов дома по улице Свердлова в Минске пришлось эвакуировать из-за пожара. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Минского городского управления МЧС.

- Спасатели работают на ул. Свердлова, 26. Из подвала идет дым сильной концентрации, - сказано в сообщении.

Также опубликованы фото с места ЧП. На кадрах видно задымление в подвале и подъезде.

- В подвале происходило загорание, площадь составила около 4 кв. м. Работниками МЧС эвакуировано десять человек. Никто не пострадал, - уточнили в МЧС.

В настоящее время пожарные работают над устранением дыма.

Недавно пожары в Миорском и Браславском районах унесли жизни двух человек. Первый случился в агрогородке Турково Миорского района: около 7 вечера в МЧС поступил сигнал о пожаре дома по улице Молодежной. В доме был обнаружен труп мужчины.

Еще одно возгорание произошло в квартире по улице Горького в горпоселке Видзы Браславского района. Там спасатели нашли обгоревшее тело хозяйки.

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