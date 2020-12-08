На свободу вышел директор EPAM Игорь Овсяник. Фото: dev.by

На свободу после 15 суток ареста вышел директор EPAM Игорь Овсяник. Об этом сообщает портал dev.by.

Напомним, что Игорь был задержан в воскресенье, 22 ноября. Сначала его доставили в Первомайское РУВД, а затем - на Окрестина

Уже 24 ноября состоялся суд. Игорь был осужден по части 1 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Ему дали 15 суток административного ареста.

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