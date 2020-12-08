За фразу с ошибкой «Не забубем», написанную на асфальте, ее авторам дали 2 года колонии и 1,5 года химии

Минчанин Александр Тарайковский погиб на Пушкинской площади в Минске во вторую ночь протестов против результатов президентских выборов в Беларуси. Фото: naviny.by.

Минчанин Александр Тарайковский погиб на Пушкинской площади в Минске во вторую ночь протестов против результатов президентских выборов в Беларуси. По официальной версии, он погиб от взрыва в руках неустановленного устройства, медицинская причина смерти - открытая рана грудной клетки и кровопотеря. Однако, кажется, в эту версию мало кто верит. Тем более что позже появились фото и видео, на которых кажется, что в руках у Александра в момент смерти ничего не было, а один из силовиков, который стоит в шеренге напротив, выстрелил из ружья в сторону Александра, после чего тот упал.

На тротуаре возле места гибели, сразу появился стихийный мемориал. Люди несли цветы и свечи. А на тротуарной плитке появилась надпись «Не забудем», которую коммунальщики каждый день пытались убрать, но люди каждый раз ее восстанавливали. Одну из таких попыток предприняли 26-летний Максим Павлющик и 25-летня Мария Бобович. Согласно материалам уголовного дела, которое возбудили против молодых людей, они написали краской на асфальте каждый по несколько букв из фразы «Не забубем» - именно так, с ошибкой.

«Горремавтодор» оценил ущерб в 211 рублей 20 копеек, хотя изначально оценивал ущерб в 7500 рублей. Оказалось, это стоимость полной замены плитки. Но менять ее не пришлось, отмыли и так.

В последнем слове в суде 3 декабря Павлющик выразил сожаление о содеянном, сказал, что ему стыдно за свой поступок, сообщает БелаПАН. Он сказал, что в феврале у него должна родиться дочь, он хочет заниматься ее воспитанием и найти работу. Он попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, пообещал, что в таком случае отбудет его «без единого нарушения», так как понимает, для чего ему надо стараться. Он плакал, обращаясь к своей девушке, которая ждет от него ребенка. Пообещал ей оформить брак, сказал, что очень ее любит. Молодая женщина также плакала в тот момент. Бобович в последнем слове в суде сказала, что раскаивается и сожалеет о содеянном.

- За время заключения под стражей, - сказала она, - я в полной мере, в полном объеме поняла свою неправоту. Прошу учесть, что я не нарушала никогда правопорядок. Прошу вас не лишать и не ограничивать меня в свободе, дать шанс стать на путь истинный и дать мне право на ошибку, - цитирует девушку БелаПАН.

В результате 8 декабря суд Фрунзенского района Минска признал Максима Павлющика и Марию Бобович виновными по части 2 статьи 339 УК РБ и приговорил их соответственно к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на полтора года (так называемая «домашняя химия»). Марию Бобович освободили из-под стражи в зале суда. Она помещена под подписку о невыезде.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в десятидневный срок.