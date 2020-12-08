Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 декабря 2020 года: 1649 случаев COVID-19 и 7 смертей за сутки

Суточный прирост новых случаев COVID-19 - 1649 Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу на 8 декабря. Прирост за сутки - 1649 новых случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 150 602 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1444 человека.

Всего в Беларуси на 8 декабря коронавирусной инфекцией переболели 127 528 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 7 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1222 пациента, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 461 753. За последние сутки провели 12 664 теста.

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