Доктор Комаровский прокомментировал популярное заблуждение о COVID-19

Комаровский развеял миф о том, что лекарства от артрита помогают облегчить течение коронавируса. Фото: pixabay

Могут ли нестероидные противовоспалительные препараты облегчить течение коронавируса, рассказал доктор и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Пользователи интересовались у медика, правда ли то, что, например, средство от артрита помогает уменьшить риск осложнений при COVID-19.

Комаровский заверил, что это заблуждение. По словам врача, люди, которые длительное время принимают нестероидные противовоспалительные лекарства, могут лишь снизить риск того, что у них будет высокая температура при коронавирусе.

- То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переноситься, но реально на тяжесть заболевания это не влияет, - уточнил медик.

Также он добавил, что при приеме подобных средств вероятность того, что разовьется тяжелая форма коронавируса и понадобится госпитализация, такая же, как если не принимать эти лекарства.

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Также он объяснил, как можно защититься от заражения COVID-19 (подробности).

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Медик добавил, что многие, вылечившись от коронавируса, начинают верить в народные средства, которые они применяли, хотя на самом деле, по словам Комаровского, организм способен самостоятельно бороться с недугом (подробности).

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При этом медик заявил, что в настоящее время нельзя точно сказать, какой именно орган атакует SARS-CoV-2 (подробности).