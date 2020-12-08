«Позиция оценивается нами как предвзятая»: НОК прокомментировал решение о санкциях со стороны МОК

НОК прокоменнтировал решение МОК. Фото: БелТА

В Национальном олимпийском комитете Беларуси прокомментировали решение о санкциях со стороны Международного олимпийского комитета. Данная информация была опубликована на сайте НОК.

- Хотели бы отметить, что Национальный олимпийский комитет Беларуси принял к сведению решение о санкциях со стороны МОК. Позиция Международного олимпийского комитета оценивается нами как предвзятая, которая основана на поверхностном и ангажированном изучении ситуации в Беларуси. Со своей стороны, мы выражаем озабоченность тем, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов могло быть подвергнуто политическому давлению, - написано в сообщении.

В НОК добавили, что спорт всегда должен быть вне политики.

- Но те меры, которые были приняты в МОК в отношении практически всех членов Национального олимпийского комитета, мы рассматриваем как политически мотивированное. И оно направлено на то, чтобы оказать давление на руководство. Также хотелось бы сказать, что приостановление финансирования ряда совместных программ мы считаем решением, которое отлично от основополагающих ценностей Олимпизма и не способствует в полной мере развитию олимпийского движения, - говорится в сообщении.

В НОК Беларуси подчеркнули, что в стране созданы все условия для спортсменов, которые уже проводят подготовку к Олимпиаде и намерены выступать под государственным флагом.

- Мы хотели бы призвать руководство МОК объективно рассматривать ситуацию и положение дел в белорусском спорте. Со своей стороны, добавим, что всегда открыты к диалогу и готовы принимать меры против любых форм дискриминации, которые наносят ущерб олимпийскому движению. НОК продолжит конструктивный диалог с Международным олимпийским комитетом по всем направлениям, которые касаются двусторонней повестки дня, - заявили в НОК.

Напомним, что 7 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о временном отстранении от участия в мероприятиях МОК главу НОК Александра Лукашенко и его сына Виктора. Во вторник Лукашенко, находясь в Столбцах, прокомментировал данное решение и заявил, что «25 лет не участвовал в мероприятиях МОК, и переживет это дальше».

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