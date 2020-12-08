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Оршанские хоккеисты не держали руку на сердце во время звучания госгимна и заплатят штраф

Федерация хоккея Беларуси оштрафовала сразу пятерых хоккеистов на 25 базовых величин
Инна КОРСАК
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ФХК Беларуси оштрафовала оршанских хоккеистов за то, что они не держали руку на сердце во время звучания госгимна. Фото: БелТА

ФХК Беларуси оштрафовала оршанских хоккеистов за то, что они не держали руку на сердце во время звучания госгимна. Фото: БелТА

Оршанские хоккеисты не держали руку на сердце во время звучания государственного гимна и заплатят штраф. Об этом сообщает портал tribuna.by.

Федерация хоккея Беларуси оштрафовала сразу пятерых хоккеистов оршанского «Локомотива» на 25 базовых величин - 675 рублей.

Все дело в том, что хоккеисты не держали руку на сердце во время звучания государственного гимна. А именно такая процедура предусмотрена регламентом турнира.

Хоккеистам оршанского «Локомотива» уже сообщили о том, что сумма штрафа будет разделена на пять частей и ее намерены взыскать с игроков.

Согласно пункту 8 статьи 62 участники матча - граждане Беларуси должны слушать госгимн, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.

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