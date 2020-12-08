Китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность до 97%

Стали известны промежуточные результаты испытания китайской вакцины от COVID-19 Sinovac. Фото: pixabay

Стали известны промежуточные результаты испытания китайской вакцины от COVID-19 Sinovac. Их обнародовала государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma, проводившая исследование.

Вакцина от коронавируса Sinovac показала до 97% эффективности.

- Наша группа, которая проводила клинические испытания в течение одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают эффективность (вакцины. - Ред.) до 97%, - сказал представитель Bio Farma Иван Сетиаван, его слова приводит агентство Reuters.

Он добавил, что компания рассчитывает получить разрешение на использование Sinovac в экстренных случаях в конце января.

Ранее индонезийские власти заявляли, что в стране планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19 в конце этого года. Первыми вакцину получат врачи, военные и полицейские.

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