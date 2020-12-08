Курсы валют в Беларуси на 8 декабря: доллар и евро на торгах подешевели

Курсы валют в Беларуси на 8 декабря
Фото: Инна КОРСАК
На Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 8 декабря, состоялись торги. Евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал. Информация размещена на сайте БВФБ.
Доллар подешевел на 0,0102 и теперь стоит 2,5572 белорусского рубля.
Евро снизился на 0,0108 и теперь стоит 3,0968 белорусского рубля.
Российский рубль подорожал на 0,0182 и теперь стоит 3,4742 белорусского рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь снизились более чем на $100 млн.
Было потрачено почти все, что нарастили в октябре 2020 года (подробности).
Головченко: Беларуси удастся сохранить лидирующие позиции по росту экономики не только среди стран-соседей, но и по Европе.
Он добавил, что в 2020 году белорусская экономика развивалась в очень сложных условиях (подробности).
В Минске на 10 копеек дорожает проезд в общественном транспорте.
Талоны теперь будут стоит 75 копеек, а жетоны - 80 копеек (подробности).