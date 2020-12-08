Подольская и Пресняков разрыдались во время первого выступления сына

Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и сыном Артемием. Фото: Instagram

Белорусская певица Наталья Подольская рыдала, когда ее пятилетний сын Артемий впервые выступил на сцене. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

Ее сын танцевал на концерте Todes, за его номером Подольская наблюдала вместе со своим мужем - российским певцом Владимиром Пресняковым.

- Просто рыдали от эмоций. Оба. И он, и я! Нас трясло, слезы текли! - написала артистка.

По ее словам, выступление сына так впечатлило ее, что она никогда не забудет этого момента.

- Сегодня я стала еще больше понимать свою маму. И еще раз спасибо за счастье быть родителем, - добавила певица.

Она также поделилась отрывком выступления Артемия в сториз.

Подписчики Подольской тут же отреагировали на ее публикацию, оставив многочисленные восхищенные комментарии.

Многие отметили, что наследник звездной пары такой же талантливый, как и его родители.

«Какой Тема умничка!!! Выступление потрясающее!!! Двигается супер и как музыку слышит хорошо!!! Чудо!!!», «Такой зажигательный, ритмичный, улыбчивый. Оно и понятно, с такой родословной он и не может быть другим», - высказали мнение пользователи.

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