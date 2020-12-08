После отравления детей в СШ №61 были уволены завпроизводством столовой, все повара, которые работали на смене, и еще несколько должностных лиц

После отравления детей в СШ№61, были уволены завпроизводством столовой и все повара, которые работали на смене и еще несколько должностных лиц Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мэр Минска Владимир Кухарев во вторник, 8 декабря, провел заседание, на котором речь шла об организации школьного питания, а также качестве приготовленных блюд. Он заявил, что требовательность к этому будет только возрастать. Об этом сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.

Кухарев подверг жесткой критике работу городских служб, которые отвечают за организацию питания в школах. Он потребовал кардинально пересмотреть подходы к питанию. И дал лишь месяц на то, чтобы соответствующие предложения были внесены.

Также мэр Минска рассказал о том, что были приняты жесткие меры в отношении лиц, которые были причастны к организации питания в школе №61, где случилось массовое отравление детей.

- Были уволены начальник участка питания Первомайского района, завпроизводством столовой в школе №61 и все те повара, которые были на смене 20 ноября. Также будет рассматриваться вопрос о целесообразности нахождения в должности директора комбината школьного питания. Хотел бы отметить, что ряд должностных лиц Главного управления потребительского рынка, Комитета по образованию, Городского центра гигиены и эпидемиологии, администрации Первомайского района будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - заявил Кухарев.

Он поручил провести ревизию пищевого оборудования и инвентаря. Где будет выявлена необходимость в замене, то это осуществить или закупить допоборудование.

По словам мэра Минска, оценка пищеблоков и устранение нарушений, которые выявляются, необходимо проводить регулярно.

- Если вдруг выходит из строя оборудование, то нужно сразу же принимать все меры. Вплоть до того, что останавливать работу на объекте. И это касается не только школ, но и детских садов, а также детских интернатных учреждений, - подчеркнул Кухарев.

Он рассказал, что на данный момент комбинат школьного питания занят разработкой нового двухнедельного меню для учащихся 1 - 11-х классов. А до 14 декабря все сотрудники пищеблоков должны будут пройти повторное гигиеническое обучение.

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