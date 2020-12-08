Погода в Беларуси на 9 декабря: без снега, но до 11 градусов мороза

Погода в Беларуси на 9 декабря Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в среду, 9 декабря, ожидается до 11 градусов мороза, но без осадков. Об этом сообщает БелТА.

По стране будет преобладать переменная облачность. На отдельных участках дорог, по прогнозам синоптиков, возможна гололедица. Ветер в Беларуси ожидается порывистый до 14 метров в секунду. Осадков не прогнозируется.

Ночью будет от 3 до 11 градусов мороза, а днем - от 0 до минус 6.

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