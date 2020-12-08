Умерла прима Горьковского театра Белла Масумян

За годы своего творчества Белла Масумян сыграла около сотни различных театральных ролей, а также снялась в двух фильмах. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ.

8 декабря 2020 года на 84-м году жизни умерла народная артистка Беларуси, прима Горьковского театра Белла Масумян. Печальную новость сообщил в своем ФБ режиссер Виталь Кравченко, а также другие ее коллеги-актеры.

Белла Масумян родилась в Днепропетровской области. В 1961 году она окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности «актер драматического театра и кино». С того же года начала работать в минском Национальном академическом драматическом театре имени Горького. За годы своего творчества она сыграла около сотни различных театральных ролей, а также снялась в двух фильмах - «Четверо в одной шкуре» (1963) и «Грех лицедейства» (1991). В 1968 году Белла стала заслуженной артисткой БССР, а уже после перестройки, в 1995 году, получила звание народной артистки Беларуси. Белла Масумян также была награждена различными медалями: медаль Франциска Скорины «За заслуги в области культуры Беларуси» (2007 год), высший приз Белорусского союза театральных деятелей «Хрустальная Павлинка» (2009 год), медаль Союзного государства «За сотрудничество» (2011 год) - и специальной премией президента Беларуси деятелям культуры и искусства (2012 год).

В прошлом году Белла Масумян дала большое интервью «Комсомолке», где рассказала много интересного о театральной жизни. Подробности читайте в материале Народная артистка Беларуси Белла МАСУМЯН: «Когда партнер по роли умер у меня на руках, я на время потеряла голос, слух, зрение и не могла вернуться в театр»