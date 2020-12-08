Видеофакт: коммунальщики в Минске рубили лед топором, чтобы достать БЧБ-флаг

Коммунальщики в Минске рубили лед топором, чтобы достать БЧБ-флаг. Фото предоставлено читателем

Необычное зрелище увидели 8 декабря жители столичного микрорайона Уручье. Там работники «Зеленстроя» рубили лед топором, чтобы достать вмерзший в него БЧБ-флаг. Об этом «Комсомолке» сообщили читатели.

Инцидент произошел на улице Купревича в Уручье, на пруду недалеко от Парка высоких технологий.

На снятых очевидцами кадрах видно, как один из коммунальщиков сидит посреди пруда на льду без какой-либо страховки и стучит по нему топором. Судя по голосам за кадром, за мужчиной наблюдали дети, которые недоумевали, кто это придумал заходить на лед.

Добавим, что на замерзшие водоемы выходить опасно для жизни.

Читайте также:

За чучела, символику и марш на жителя Минского района завели три уголовных дела.

Единомышленников задержанного пока не нашли (подробности).

В Минске между домами вывесили гигантский бело-красно-белый флаг.

Но провисел он недолго - приехали силовики (подробности).