Милиция нашла администратора Telegram-канала «Каратели Беларуси». Ему 15 лет

В настоящее время проверяют, причастен ли задержанный к призывам в Telegram-каналах к умышленному приведению в негодность железнодорожных путей. Фото: pexels

В МВД заявили, что установили администратора Telegram-канала из Любани «Каратели Беларуси». Об этом сообщается на сайте министерства.

Парня вычислили сотрудники ГУБОПиК МВД.

– Юноша клонировал одноименный ресурс и под ником «karatelibelarusi» публиковал в нем сведения о сотрудниках милиции, членах их семей и представителях других госорганов. Конфиденциальные сведения предоставлялись пользователями и брались из других каналов, – рассказали подробности в милиции.

Каналом управлял 15-летний лицеист.

– Об истинных мотивах создания запрещенного паблика парень сначала не хотел говорить. Утверждал, что якобы публиковал данные исключительно недобросовестных силовиков, а потом – создавал личный архив для передачи правоохранительным органам, – заявили в МВД.

Там добавили, что молодому человеку платили за ведение Telegram-канала. В опубликованном милицией видео он рассказал, что получил от пользователей 400 долларов и биткоины.

По данным МВД, парень управлял и другими ресурсами, где «травили» милиционеров, а также призывали к протестной (партизанской) деятельности, организации забастовок, блокировкам автодорог и железнодорожных путей сообщения и др.

Ранее следователи возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, парня задержали в рамках этого дела. В настоящее время проверяют, причастен ли он к призывам в Telegram-каналах к умышленному приведению в негодность железнодорожных путей и другим фактам противоправной деятельности.

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