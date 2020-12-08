Милиция нашла администратора Telegram-канала «Каратели Беларуси». Ему 15 лет

В настоящее время проверяют, причастен ли задержанный к призывам в Telegram-каналах к умышленному приведению в негодность железнодорожных путей. Фото: pexels
В МВД заявили, что установили администратора Telegram-канала из Любани «Каратели Беларуси». Об этом сообщается на сайте министерства.
Парня вычислили сотрудники ГУБОПиК МВД.
– Юноша клонировал одноименный ресурс и под ником «karatelibelarusi» публиковал в нем сведения о сотрудниках милиции, членах их семей и представителях других госорганов. Конфиденциальные сведения предоставлялись пользователями и брались из других каналов, – рассказали подробности в милиции.
Каналом управлял 15-летний лицеист.
– Об истинных мотивах создания запрещенного паблика парень сначала не хотел говорить. Утверждал, что якобы публиковал данные исключительно недобросовестных силовиков, а потом – создавал личный архив для передачи правоохранительным органам, – заявили в МВД.
Там добавили, что молодому человеку платили за ведение Telegram-канала. В опубликованном милицией видео он рассказал, что получил от пользователей 400 долларов и биткоины.
По данным МВД, парень управлял и другими ресурсами, где «травили» милиционеров, а также призывали к протестной (партизанской) деятельности, организации забастовок, блокировкам автодорог и железнодорожных путей сообщения и др.
Ранее следователи возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, парня задержали в рамках этого дела. В настоящее время проверяют, причастен ли он к призывам в Telegram-каналах к умышленному приведению в негодность железнодорожных путей и другим фактам противоправной деятельности.
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