Мужчина погиб в Лунинце, выпав с балкона четвертого этажа

Мужчина погиб, упав с балкона четвертого этажа. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Житель Лунинца упал с балкона на четвертом этаже, в результате чего он скончался. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Известно, что погибший – 39-летний мужчина. Он упал с балкона своей квартиры 7 декабря около половины десятого утра.

Ему вызвали скорую, которая доставила его в больницу. Он умер в реанимации.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

– Во время осмотра места происшествия признаков совершения противоправных действий в отношении мужчины не обнаружено, – добавили в СК, передает БЕЛТА.

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В СК сообщили, что мужчина выполнял работы по обслуживанию одной из установок в шахте (подробности).