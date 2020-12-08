Мужчина погиб в Лунинце, выпав с балкона четвертого этажа

Мужчина погиб, упав с балкона четвертого этажа.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Житель Лунинца упал с балкона на четвертом этаже, в результате чего он скончался. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Известно, что погибший – 39-летний мужчина. Он упал с балкона своей квартиры 7 декабря около половины десятого утра.
Ему вызвали скорую, которая доставила его в больницу. Он умер в реанимации.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
– Во время осмотра места происшествия признаков совершения противоправных действий в отношении мужчины не обнаружено, – добавили в СК, передает БЕЛТА.
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