Посмотрите, как про Лукашенко пошутила могилевская команда КВН «Доктор Хаусс»

Про Лукашенко пошутила могилевская команда КВН «Доктор Хаусс».

В эфире «Первого канала» показали первый полуфинал Высшей лиги КВН сезона 2020. Среди прочих выступила и могилевская команда «Доктор Хаус». В музыкальном номере команда много шутила про Александра Лукашенко. Ребята, как всегда, проявили свой тонкий, острый, злободневный юмор. Но, к сожалению, в финал могилевчане не вышли.

«Доктор Хаусс» часто в своих номерах затрагивают актуальные темы как для могилевчан, так и для белорусов в целом. В феврале 2020 года, принимая участие в Высшей лиги КВН, команда пошутила про выборы 2020 года, когда объявлявший победителя назвал имя действующего президента страны, а после оказалось, что он забыл открыть конверт. Однако «по техническим причинам» по ОНТ этот выпуск не показали, заменив его на другую телепередачу.