Ученые рассказали, как вещества из чая влияют на коронавирус

Отдельные летучие компоненты в составе чая могут воздействовать на SARS-CoV-2. Фото: pixabay

Биологи из Медицинского университета префектуры Киото в Японии проверили предположение чайных компаний о том, что коронавирус в Азии не распространился такими темпами, как в Европе, из-за того, что местные жители пьют много чая.

Исследователи изучили воздействие веществ этого напитка на коронавирус и выяснили, что его компоненты на самом деле могут блокировать некоторые частицы инфекции и замедлить их размножение в клетках организма.

Предварительные результаты их работы опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv. Частично средства на финансирование экспериментов предоставила японская чайная компания Ito En, что могло сказаться на выводах ученых.

Эксперты смешали экстракты чайных листьев и раствор вируса, а также обработали чаем инфицированные клетки. В итоге они выяснили, что черный чай почти полностью блокировал частицы вируса, другие виды напитка, в частности, китайский ферментированный чай улун и японский обжаренный зеленый чай ходзитя, помогали снизить скорость попадания вируса в здоровые клетки.

Речь – о таких компонентах как галлат эпигаллокатехина (содержится в зеленом чае) и теазинензин (это антиоксидант, он есть в черном чае).

Ученые подчеркнули, что это вовсе не значит, что в организме человека эти вещества чая будут влиять на вирус точно так же, как во время экспериментов. Эти частицы связываются с вирусом непосредственно, а не помогают клеткам бороться с ним, к тому же, неясно, взаимодействуют ли они с SARS-CoV-2 внутри организма.

Ученые продолжают опыты, чтобы выявить точный механизм влияния этих летучих веществ на вирус и узнать, как их можно использовать для борьбы с ним.

Работа исследователей не прошла пока научное рецензирование, их выводы следует воспринимать осторожно.

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