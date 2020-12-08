Минскому ресторану «Каморра» предписано закрыться или сменить название - по жалобе посольства Италии

За каморрой закрепился имидж самой кровожадной и беспредельной преступной структуры. Фото: ambminsk.esteri.it

Отдел по контролю за рекламой Мингорисполкома вынес предписание столичному пабу-пиццерии «Каморра» на улице Комсомольской закрыть заведение или сменить название в течение 7 дней. Причина - название заведения признано «ненадлежащим и неэтичным», сообщило 8 декабря посольство Италии в Минске. Именно оно обратилось к белорусским властям с претензией по поводу названия ресторана.

Дело в том, что каморра - это неаполитанская преступная структура, аналогичная мафии, которая возникла в XVIII веке. За каморрой закрепился имидж самой кровожадной и беспредельной преступной структуры.

- Сразу после открытия заведения наше посольство обратилось с возражением к белорусским властям, подчеркнув, что выбор названия «Каморра» для общественного места оскорбляет честь и имидж Италии, а также является глумлением над памятью жертв каморры и мафии, - прокомментировали в посольстве, отметив, что действовали с целью защиты имиджа страны.

В посольстве добавили, что компании, которой принадлежит ресторан, вменяется также использование названия на иностранном языке, не зарегистрированного официально.

Посол Италии в Минске Марио Бальди лично выразил благодарность белорусским властям - «за скорость, с которой они откликнулись на обращение». Дипломат подчеркнул, что не стоит шутить с такими словами, как мафия или каморра, поскольку это синонимы насилия и страдания для всех итальянцев:

- Мы не можем допустить никаких недоразумений или неясностей по этому поводу.

Отметим, что сеть ресторанов Camorra Pizza e Birra уже давно работает в России. На официальных пабликах заведения новость пока не комментировали.