"Главарь - Автухович". В Беларуси рассказали о раскрытии террористической группы (видео)

В Гродно сгорело авто милиционера. Фото: СК

На государственном ТВ заявили, что в Гродно «задержана группа лиц, использовавшая взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи». Как рассказали в эфире «Беларусь 1», группу задерживали милиция и КГБ. Задержанных считают причастными к подрыву автомобиля в Гродно и поджогу дома в Волковыске.

Напомним, ночью 20 ноября произошел взрыв на парковке в Гродно, который уничтожил авто милиционера. Преступление классифицировали как «Терроризм». А ранее, 2 октября в Волковыске, сгорели машина милиционера, подожгли и его строящийся дом.

В Волковыске пылал дом милиционера. Фото: МЧС

Организатором этих действий признали Николая Автуховича. По версии следствия, он брал данные силовиков из Телеграма. Ранее правозащитники признавали Автуховича политзаключенным. Он - ветеран афганской кампании, предприниматель и активист из Волковыска. Его не раз задерживали и судили, последний раз - в 2009 году за «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Ранее, в конце 2019 года, он заявлял о том, что «молиться на акциях протеста за суверенитет малоэффективно. Ходить процессией по городу - полезно в той же степени... Защищать независимость нужно силой, возможно даже и с оружием». Тогда шел разговор о том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин могли подписать пакет соглашений по углубленной интеграции Беларуси и России.

- У главаря был скоплен внушительный арсенал из оружия и взрывчатки. А участники соблюдали меры конспирации, скрывались от правоохранителей в разных городах. Действовали как организованная террористическая группа, - заявили в сюжете ТВ.

Там показали кадры, на которых, как утверждается, говорит Автухович:

- Мне достаточно, чтобы мне навешали срок только за то, что я призывал к свержению режима. Это в «Фейсбуке» посмотрите. Всего хватит на пожизненное. У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать?

Вероятно, Автуховича снимали на скрытую камеру. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

По озвученной по ТВ информации, у Автуховича нашли автомат, пистолеты, глушитель, около полутора тысячи патронов, 8 тротиловых шашек, 8 ручных гранат, балаклавы, рации.

В эфире назвали фамилии других фигурантов дела: Сергей, Любовь и Павел Резановичи, Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мельхер. Других подозреваемых ищут. Большинство тех, кого задержали, дают показания, сообщили в сюжете.