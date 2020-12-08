«Не способствуют воспитанию». У Марии Колесниковой изъяли книги. Какие?

У Марии Колесниковой изъяли книги. Фото: @viktarbabarykaofficial

У Марии Колесниковой, которая была задержана три месяца назад и сейчас находится в жодинской тюрьме, изъяли из камеры три книги. Арестованная письменно потребовала у администрации объяснить, почему, и заявила, что нарушается ее право на чтение и образование.

Речь идет о книгах «Вселенная Стивена Хокинга» (это работы самого известного астрофизика современности), а также произведениях Юваля Харари, израильского профессора: «21 урок для XXI века» и «Homo Deus. Краткая история будущего». Об этом сообщает официальный канал Виктора Бабарико в Телеграм @viktarbabarykaofficial.

- Из ответа администрации следует, что содержание изъятых книг, «не способствуют воспитанию следственных задержанных», - говорится в сообщении.

Мария, в свою очередь, ответила, что «право на образование ничего общего с воспитанием не имеет»:

- До тех пор, пока я не осуждена, я не виновна. Содержание под стражей не требует «воспитания» и позволяет мне пользоваться правом на самообразование. Изымая у меня книги ученых, меня лишают этого права, - приводятся слова Колесниковой в сообщении. Также там сказано, что изъятые книги пока не возвращают и не выдают новые.