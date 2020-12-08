В Гомеле умерла телеграфистка, сообщившая в 1945-м весть о Победе

Умерла телеграфистка, сообщившая в 1945-м весть о Победе

В белорусском Гомеле 6 декабря ушла из жизни Любовь Нетупская - та самая телеграфистка, которая передала новость о победе в Великой Отечественной войне в 1945 году.

- Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа, - цитирует дочь ветерана Ларису Зуникову sputnik.by.

Любовь Алексеевна преодолела 100-летний рубеж! А родилась она в Московской области, в 1942 году поступила в отдельный запасной телеграфный батальон, а в действующую армию она попала только через два года. Участвовала в освобождении Беларуси, дошла до Берлина. Оттуда Любовь Нетупская, которая как лучшая телеграфистка обслуживала связью группу советского командования, в ночь с 8 на 9 мая передала в Москву весть о подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Больше 30 лет назад почетная телеграфистка переехала жить в Гомель. В ее семье были дочь, зять, двое внуков, правнуки.