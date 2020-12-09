«Кто-то исподтишка подобрался, нагадил и убежал»: На посольстве Беларуси в Брюсселе нанесли несмываемую краску

Посол Михневич назвал подлецами тех, кто изрисовал здание белорусского посольства в Бельгии. Фото: ОНТ.

О том, что в воскресенье, 6 декабря, неизвестные люди изрисовали здание белорусского посольства в Брюсселе, рассказал БелТА чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Бельгии.

По словам Александра Михневича, в акте вандализма участвовали трое. Они подошли утром выходного дня к зданию посольства и нанесли по фасаду черную несмываемую краску из баллончика-аэрозоля.

- Надеюсь, эти люди не имеют никакого отношения к белорусам, - заявил посол.

Также он подчеркнул, что эти действия осквернили не только историческое здание, которое является бельгийским архитектурным наследием, но и повредили госсобственность Беларуси.

- Это (здание посольства. - Ред.) собственность всех граждан Беларуси. Так как здание не принадлежит ни послу, ни МИД, ни президенту, - подчеркнул Михневич.

Комментируя инцидент, глава белоруской дипмиссии назвал вандалов подлецами.

- Кто-то исподтишка подобрался к нашему общему дому, нагадил и убежал. В народе таких людей, кроме как подлецами, никогда не называли, потому что большей подлости, чем гадить из-за угла, трудно представить, - заявил он.

Резюмируя, Михневич уточнил, что бельгийская полиция проводит разбирательство. Касаемо поствыборной ситуации в самой Беларуси посол заметил, что республика находится на сложном этапе своего развития. По его мнению, сейчас в отношении Беларуси и в самой стране звучат разные, зачастую противоположные мнения.

- Если мнения высказываются открыто, бескорыстно и убежденно, то такие люди достойны только уважения. Если же кто-то пытается привлечь к себе внимание такими подлыми вылазками и гадостями - заслуживает только презрения, - заключил посол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За фразу с ошибкой «Не забубем», написанную на асфальте, ее авторам дали 2 года колонии и 1,5 года химии.

Судья Юлия Близнюк вынесла приговор по делу о надписи на стихийном мемориале Александра Тарайковского, застреленного 10 августа во время протестов в Минске (подробности).

В Вильнюсе неизвестные забросали посольство Беларуси картошкой.

Местная полиция расследует инцидент и его причины (подробности).