За комментарии о силовиках россиянку посадили в ЦИП, а после отбывания ареста по статье 23.34 КоАП депортируют в Россию

Россиянка активно посещала протестные акции, была задержана и помещена в ЦИП, а потом будет депортирована. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что гражданку России в Минске арестовали за участие в несанкционированных мероприятиях и депортирую из страны за размещение негативных комментариев о силовиках в соцсетях, проинформировала БелТА со ссылкой на пресс-службе МВД.

Правоохранители рассказали, что девушка на своей странице публиковала видео и фото с протестных акций, дополняя посты негативными комментариями.

- Личность нарушительницы была установлена. Ею оказалась 24-летняя гражданка России. Девушка переехала в Минск 1,5 года назад на заработки, у нее была регистрация на временное пребывание, - уточнили в пресс-службе.

Еще в МВД сообщили, что задержанная россиянка не только активно постила в соцсетях, но и посещала протестные акции, выражая свою «гражданскую позицию».

- На допросе нарушительница сказала, что ее оценка обстановки в чужой стране оказалась неправильной и она поддалась влиянию телеграм-каналов, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас задержанная иностранка находится в ЦИП, она привлечена к ответственности по статье 23.34 КоАП Беларуси. После конца срока ареста ее депортируют из Беларуси. Сама задержанная сказала на суде, что планировала остаться жить в Беларуси, продолжить работать и создать семью.

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