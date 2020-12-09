Расистский скандал в Лиге чемпионов: Турецкие футболисты обвиняют арбитра

Турецкая сторона говорит, что арбитр оскорбил одного из игроков технической команды «Башахшериха». Фото: EPA-EFE.

Большой скандал в Лиге чемпионов произошел во время встречи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже, передает ТАСС. Матч команд «Башахшерих» (Турция) и ПСЖ (Франция) был прерван после того, как турецкая команда вместе с тренерским штабом покинули поле. Турецкая сторона заявила, что четвертый арбитр Себастьян Колтеску позволил себе расистские оскорбления. Уточняется, что игру обслуживала судейская команда из Румынии, которую возглавляет Овидиу Хацеган.

После этого в Твиттере президента Турции Тайипа Эрдогана появилось официальное заявление. Турецкий лидер выразил надежду, что УЕФА в отношении обвиняемого арбитра проведет расследование и примет меры.

По словам Эрдогана, расистское высказывание прозвучало в адрес Пьера Вебо, одного из игроков технической команды «Башахшериха».

- Я верю, что УЕФА примет необходимые шаги. Турция безоговорочно выступает против расизма и дискриминации в спорте и во всех других сферах жизни, - написал Эрдоган.

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