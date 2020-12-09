В Минске дали сутки 67-летней пенсионерке. Она только спросила судью: «Вы понимаете, что я не выдержу?»

Пожилая минчанка получила 10 суток, хотя по ее словам, просто приехала в ЦУМ присмотреть подарки для дочки и внучки. Фотоиллюстрация. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что во вторник, 8 декабря, в Минске была осуждена 67-летняя пенсионерка Валентина Хилютич, написала «Наша Нiва» по информации волонтеров.

Известно, что задержали пожилую женщину рядом с филармонией в Минске накануне суда в понедельник, 7 декабря. Сама пенсионерка в суде сказала, что приехала в будний день в центр Минска, чтобы в ЦУМе присмотреть подарки для дочки и внучки. У нее при себе не было протестной символики, не было даже и денег, только проездной внучки. У филармонии Валентина Хилютич обратила внимание на многолюдную толпу и в итоге решила идти в сторону Академии наук на 100-й автобус.

Вскоре минчанку задержали, но, по ее словам, пообещали отпустить, если она сообщит свои личные данные. Она сообщила все, но отпущена не была.

- На суде женщина волновалась, она сообщала про проблемы с сердцем. Услышав, что ее признали виновной и приговорили к суткам ареста, она сказала судье: «Вы понимаете, что я не выдержу?» - передали волонтеры.

В итоге судья Елена Жукович назначила 67-летней пенсионерке 10 суток ареста.

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