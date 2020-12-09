Женская теннисная ассоциация назвала Викторию Азаренко «Возвращением года»

Виктория Азаренко получила награду WTA. Фото: Instagram @vichka35

О том, что Виктория Азаренко получила от WTA (Женская теннисная ассоциация) награду «Возвращение года», проинформировало БелТА.

В этой номинации белорусская теннисистка соперничала с тремя спортсменками: болгаркой Цветаной Пиронковой, немкой Лаурой Зигемунд, а также румынкой Патрицией Марией Циг.

Напомним, в 2020-ом году 31-летняя бывшая первая ракетка мира занимает 13-е место мирового рейтинга. Виктория Азаренко в этом году одержала победу на турнире в Нью-Йорке и добралась до финала US Open и соревнованиях в Остраве. Также она была в числе номинанток на звание лучшей теннисистки планеты, но СМИ выбрали 22-летнюю американку Софию Кенин.

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